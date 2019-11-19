На въезде в Калинковичи открылась обновленная АЗС

На въезде в Калинковичи открылась обновленная автозаправочная станция. Реконструкция объекта прошла в короткие сроки – всего за шесть месяцев. В числе первых посетителей АЗС №43 «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта» побывала и наша съемочная группа.

Не просто заправить свой автомобиль, но и отдохнуть в комфортных условиях, вкусно перекусить, а также совершить необходимые покупки могут клиенты обновленной автозаправочной станции на въезде в Калинковичи. АЗС № 43 «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта» торжественно открыли после реконструкции накануне парламентских выборов. Современный комплекс в течение шести месяцев создавался силами строителей ПМК-71 из Жлобина. И сегодня – это место, где действительно «Заўжды ЦІКАVА». Фирменный стиль – в каждой детали. На АЗС вы сможете заправиться разными видами топлива. Здесь же, впервые в Калинковичах, можно зарядить электромобиль. В кафе – действительно вкусные кофе и чай в ассортименте и так любимые путешественниками хот-доги, сэндвичи и круассаны собственного производства. В просторном торговом зале представлен широкий выбор товаров, необходимых автомобилистам и пассажирам. Стоит сказать, в ближайшем будущем в регионе появится еще несколько подобных комплексов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ