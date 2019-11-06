С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Мозырским РОВД разыскивается уроженец Российской Федерации, который подозревается в совершении мошеннических действий

6 ноября 2019, 20:32

Мозырская милиция разыскивает Олега Леонидовича Величко, уроженца Российской Федерации, 1967 года рождения. Мужчина подозревается в совершении мошеннических действий на территории региона. Если вам что-либо известно о его местонахождении, или вы также пострадали после знакомства с указанным человеком, просьба позвонить по телефонам +375(29)825-32-62 или +375(29)734-34-64.

Комментарии запрещены
«
»