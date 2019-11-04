Мозырский НПЗ проводит самый масштабный в истории капремонт

Мозырский нефтеперерабатывающий завод проводит самый масштабный и продолжительный за всю свою историю капитальный ремонт. «Текущая ремонтная кампания на Мозырском НПЗ по своему объему и содержанию намного превосходит все предыдущие. Плановый капитальный ремонт технологических объектов уже перешагнул свой экватор. Более тысячи специалистов из 17 строительно-ремонтных организаций Беларуси, России и Германии в несколько смен совместно с заводскими ремонтниками трудятся на различных объектах», — отметили на предприятии.

Самые крупные и сложные из всех работ развернулись на установке каталитического крекинга, где ремонт аппаратов и оборудования является частью глубокой модернизации и реконструкции объекта. На установке ежедневно задействовано свыше 450 человек, которые работают в двухсменном или трехсменном режиме. Специалисты службы главного механика Мозырского НПЗ отмечают, что с учетом детального анализа выполняемых работ, реализации целого комплекса подготовительных мероприятий, комплектации оборудованием и материалами капитальный ремонт должен быть завершен в установленные сроки. При этом прилагаются усилия по возможному сокращению продолжительности ремонта отдельных объектов. По материалам Белта