Мозырские старшеклассники, информация для вас! В Мозырском отделе Следственного комитета объявлен набор кандидатов в курсанты Академии МВД

Мозырский районный отдел Следственного комитета заботится о своем будущем. Осознавая то, что кадры решают все, здесь думают не только о смене поколений, но и о том, как грамотно подготовить эту смену. Объявлен набор кандидатов в курсанты Академии МВД.

Мозырские старшеклассники, информация для вас. Если вы и ваши близкие ведете и вели законопослушный образ жизни, у вас хорошая физическая форма, вы увлекаетесь юриспруденцией, детективами, любите разгадывать сложные ребусы, помогать людям и у вас обостренное чувство справедливости, то вас ждут в Мозырском отделе Следственного комитета. Здесь объявлен набор кандидатов в курсанты Академии МВД.

Если вы чувствуете в себе силы и ответственность, чтобы стать курсантом Академии МВД специализации «судебно-прокурорско-следственная деятельность» вам нужно обратиться до 1 апреля 2020 в Мозырский отдел Следственного комитета, чтобы пройти личное собеседование. Запись по телефонам: 8-0236-21-47-07, 21-47-14.