Мозырские спасатели помогли 7-месячному малышу, который застрял в металлическом стуле

Утром 26 ноября на пульт центра оперативного управления поступило сообщение – 7-месячный малыш опрокинул на себя кухонный металлический стул и его голова застряла между прутьями спинки. Родители не смогли самостоятельно помочь ребенку и обратились к профессиональным спасателям. Работники МЧС при помощи ручного гидравлического инструмента освободили малыша. Все закончилось благополучно, вмешательство медиков не потребовалось.