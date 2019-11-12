Мозырские инспекторы охраны животного и растительного мира в Калинковичском районе задержали двух браконьеров из Хойник. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело

6 сетей из лески длиной почти полкилометра. Двое жителей Хойник на незаконный промысел в соседний Калинковичский район отправились, предварительно хорошо вооружившись. За ночь им удалось наловить 16 килограммов рыбы, а после их с поличным поймали, точнее, задержали инспекторы охраны животного и растительного мира. Когда браконьеры узнали, сколько им придется заплатить за вред, причиненный природе и стоимость самой рыбы, то на богатый улов взглянули с грустью. Общая сумма составила более 1300 рублей. Также в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело, второму придется нести административную ответственность.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в Хойниках в ходе обыска по месту жительства одного из браконьеров было обнаружено еще 10 незаконных орудий лова, сети из лески и капроновой нити.