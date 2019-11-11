Мозырь отметил очередную годовщину Октябрьской революции

7 ноября на центральной городской площади Мозыря возле памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, указывающему в светлое будущее, собрались соратники, единомышленники, однопартийцы. Пусть их и немного, но это идейные мозыряне, для которых День октябрьской революции –особый праздник. В руках гвоздики и флаги, в сердцах – преданность коммунистическому делу. На митинге вспоминали событие, которому более 100 лет, но, отголоски которого слышны до сих пор. Октябрьская революция 1917 года изменила ход истории. Еще полвека назад 7 ноября отмечали с невиданным размахом, демонстрации, транспаранты, лозунги. Сегодняшнее мероприятие, посвященное очередной годовщине революции, проходит в гораздо более скромном формате, своего рода семейный праздник. Причем, здесь не только опытные коммунисты, но и молодежь. Традиционно на митинге принимали в свои ряды новых коммунистов, а также вручали юбилейные медали, приуроченные к столетию Октябрьской революции. Завершилось мероприятие возложением цветов.