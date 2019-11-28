Мозырь готовится к встрече Нового 2020 года. Подготовка к празднику идет полным ходом

Уже стало традицией начинать подготовку к встрече нового года в конце осени. Мозырь не отстает в этом плане от столицы и областных центров. Уже на центральной площади устанавливается главный новогодний символ, сейчас полным ходом ведутся монтажные работы. Кстати, нынешняя лесная красавица родом из нашего района, выросла на улице Юннатов. Выбору ели предшествовал кастинг, у деревьев свои стандарты красоты, победительница заслуживает право попасть на центральную площадь. Мозырская елка крепится на металлическом каркасе. В этом году ее высота составит 25 метров. Для того, чтобы придать кроне объем, по блокам закрепляются небольшие деревья, ориентировочно около 100 штук. Последний этап – украшение игрушками и гирляндами. В полной красе центральная елка предстанет во второй половине декабря. Новогодние красавицы будут установлены в каждом микрорайоне. Улицы города украсит разнообразная иллюминация. Засияют административные здания, кафе, магазины. На площади Ленина появится магический шар и карета, запряженная рысаками. Светодиодное оформление ежегодно обновляется и дополняется. 2020 будет годом Белой металлической Крысы. На Примостовой, возле автовокзала, на Интернациональной и бульваре Дружбы будут установлены светящиеся символы наступающего года.