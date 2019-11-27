Мозырь – Брест. Компания «Белоруснефть» тестирует доставку дизельного топлива по водному пути

В производственном объединении «Белоруснефть» тестируют доставку автомобильного топлива по водному пути. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия, такой вариант транспортировки нефтепродуктов может дополнить существующие железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. Транспортный коридор по реке Припять тестировали специалисты дочернего предприятия «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» и предприятия «Днепро-Бугский водный путь». Пробная партия дизельного топлива в 350 т прошла по маршруту Мозырь — Брест. Для доставки оборудовали нефтеналивное судно грузоподъемностью 750 т. Специалисты проанализируют все плюсы и минусы такого пути, экономическую составляющую проекта речных поставок топлива. После этого будет принято решение о дальнейшем развитии направления.