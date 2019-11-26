«Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!» Госавтоинспекция рекомендует не дожидаться 1 декабря и уже переобувать авто в зимние шины.

ГАИ рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже переобувать автомобили в зимние шины. Однако недостаточно к морозному сезону подготовить только машину, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния дороги, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно. Именно дисциплинированность, спокойствие и осмотрительность при вождении помогут преодолеть все трудности зимней дороги. Пешеходам же следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами. Госавтоинспекция с 27 ноября по 4 декабря проведет республиканскую профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!». Она проводится для профилактики зимних ДТП и для пропаганды использования зимних шин. Во время акции 29 ноября пройдет единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой.