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Рубрика: Новости

Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу объявили в нацпарке «Припятский»

12 ноября 2019, 19:31

Новогодняя служба Деда Мороза и Снегурочки объявила конкурс на лучшее письмо зимнему волшебнику припятского Полесья. В послании нужно рассказать о самом заветном желании. Главное требование — письма должны быть написаны от души и с хорошим настроением. А дополнить можно рисунками или фотографиями. Дед Мороз лично выберет 10 самых оригинальных писем. Он оценит креативность, оригинальность и чувство юмора автора каждого послания. Отправитель письма, которое больше других затронет новогоднего кудесника, получит главный приз – медаль с символом нацпарка. Также авторы девяти лучших корреспонденций получат весточку от Деда Мороза. Письма с пометкой «на конкурс» или «Деду Морозу и Снегурочке» ждут по адресу: 247946, агрогородок Лясковичи, ул. Саши Глушко 7а, Петриковский район, Гомельская область. Конкурсные работы принимают до 25 декабря, 26 декабря назовут авторов лучших писем. До 31 декабря Дед Мороз поздравит победителей.

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