Комитет государственного контроля Гомельской области проводит «прямую телефонную линию» по вопросам строительства.

Комитет государственного контроля Гомельской области сообщает о проведении «прямой телефонной линии» с жителями Гомельской области по вопросу соблюдения заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам и качеству строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обоснованности стоимости такого строительства. «Прямая телефонная линия» состоится 29 ноября с 15-00 до 16-00 по телефону в г. Гомеле 8(0232)23-83-82.