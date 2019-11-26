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Рубрика: Новости

Комитет государственного контроля Гомельской области проводит «прямую телефонную линию» по вопросам строительства.

26 ноября 2019, 19:21

Комитет государственного контроля Гомельской области сообщает о проведении «прямой телефонной линии» с жителями Гомельской области по вопросу соблюдения заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам и качеству строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обоснованности стоимости такого строительства. «Прямая телефонная линия» состоится 29 ноября с 15-00 до 16-00 по телефону в г. Гомеле 8(0232)23-83-82.

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