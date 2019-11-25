Комитет госконтроля проведет «горячую линию» по качеству торгового обслуживания

«Горячую телефонную линию» с жителями Гомельской области завтра, 26 ноября, с 10.00 до 11.00 проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева. Предлагаемая тема к обсуждению на «горячей телефонной линии»: «Организация и качество торгового обслуживания населения в Гомельской области». Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефону в г. Гомеле:8(0232)23-83-96.