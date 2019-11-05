Кастинг среди будущих актеров массовых сцен вновь объявлен в Мозыре! Участие в нем может принять любой житель города

У мозырян появился еще один шанс попробовать себя в большом кино. В ноябре в нашем городе планируется проведение съемок полнометражного военного фильма режиссера Марии Игнатенко. И уже объявлен кастинг, которым занимаются представители компании BlackBeastMedia. Разыскиваются актеры групповых и массовых сцен – мужчины, женщины и дети разного возраста и типажа. Если вы мечтаете увидеть себя на телеэкранах, ищите в социальной сети ВКонтакте пользователя Варвару Григорьеву (https://vk.com/varvara.grigoryev) и пишите ей. В заявке на кастинг необходимо указать возраст и рост, а также контактный номер телефона. И прикрепить 2-3 актуальные четкие фотографии