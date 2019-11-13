Кастинг национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдет в Мозыре 28 ноября. На оформление заявки у местных красавиц осталось всего несколько дней!

Районный этап кастинга национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдет в Мозыре 28 ноября. Ровно в 15.00 во Дворце культуры «Строитель» начнется отбор среди местных жительниц, которые мечтают о подиуме и большой сцене.

Среди требований к будущим претенденткам – возраст от 18 до 24 лет, рост не ниже 174 см. У полесских красавиц не должно быть татуировок и пирсинга на теле, а в семейном анамнезе должны отсутствовать муж и дети.

Заявки на участие в районном этапе кастинга принимаются до 20 ноября по телефонам: 23 42 61 или +375 44 55 444 13.