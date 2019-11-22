Япония выделила гранты в размере более 217 тысяч долларов на закупку медоборудования трем больницам Гомельской области: Гомельской областной детской клинической больнице, Хойникской и Калинковичской центральным районным больницам. На торжественной церемонии передачи оборудования в соседних Калинковичах побывала наша съемочная группа.
Японскую делегацию в Калинковичской центральной районной больнице встречали по всем канонам белорусского гостеприимства. В актовом зале лечебного учреждения – небольшой концерт и знакомство с коллективом. От имени руководства и жителей района гостей приветствовал заместитель председателя райисполкома Валентин Васюта. Японская делегация прибыла в район, чтобы официально передать больнице эндоскопическое оборудование. Оно было закуплено в рамках реализации программы грантовой помощи Правительства Японии «Корни травы». Программа реализуется в Беларуси уже 15 лет. Основная миссия – помочь нашей стране преодолеть последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
С 2004 года по всей стране были претворены в жизнь десятки проектов в сфере медицины. В 2018 реализованы социальный и образовательный проекты. Стоимость закупленного для Калинковичской районной больницы оборудования порядка 76 тысяч долларов. Новейшие эндоскопы дадут возможность качественной диагностики опасных заболеваний. Беларусь и Японию сплотила общая беда. Мирный атом нанес странам сокрушительный удар. Гуманитарное сотрудничество продолжится и в дальнейшем. Теперь Япония намерена расширить сферы деятельности. Чтобы и дальше содействовать реализации разных проектов, непосредственную пользу от которых получат обычные белорусы.
Лидия Потар, Светлана Грудько, Олег Фицнер, Юрий Горобец. ТКМ
Калинковичская районная больница получила медицинское оборудование благодаря японскому гранту
Япония выделила гранты в размере более 217 тысяч долларов на закупку медоборудования трем больницам Гомельской области: Гомельской областной детской клинической больнице, Хойникской и Калинковичской центральным районным больницам. На торжественной церемонии передачи оборудования в соседних Калинковичах побывала наша съемочная группа.