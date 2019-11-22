Калинковичская районная больница получила медицинское оборудование благодаря японскому гранту

Япония выделила гранты в размере более 217 тысяч долларов на закупку медоборудования трем больницам Гомельской области: Гомельской областной детской клинической больнице, Хойникской и Калинковичской центральным районным больницам. На торжественной церемонии передачи оборудования в соседних Калинковичах побывала наша съемочная группа.

Японскую делегацию в Калинковичской центральной районной больнице встречали по всем канонам белорусского гостеприимства. В актовом зале лечебного учреждения – небольшой концерт и знакомство с коллективом. От имени руководства и жителей района гостей приветствовал заместитель председателя райисполкома Валентин Васюта. Японская делегация прибыла в район, чтобы официально передать больнице эндоскопическое оборудование. Оно было закуплено в рамках реализации программы грантовой помощи Правительства Японии «Корни травы». Программа реализуется в Беларуси уже 15 лет. Основная миссия – помочь нашей стране преодолеть последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

С 2004 года по всей стране были претворены в жизнь десятки проектов в сфере медицины. В 2018 реализованы социальный и образовательный проекты. Стоимость закупленного для Калинковичской районной больницы оборудования порядка 76 тысяч долларов. Новейшие эндоскопы дадут возможность качественной диагностики опасных заболеваний. Беларусь и Японию сплотила общая беда. Мирный атом нанес странам сокрушительный удар. Гуманитарное сотрудничество продолжится и в дальнейшем. Теперь Япония намерена расширить сферы деятельности. Чтобы и дальше содействовать реализации разных проектов, непосредственную пользу от которых получат обычные белорусы.

Лидия Потар, Светлана Грудько, Олег Фицнер, Юрий Горобец. ТКМ