Какой белорусский город самый лучший? Мозырь вошел в десятку рейтинга Центра новых идей

Какой город самый лучший? Для большинства из нас лучшим городом является тот, жизнь в котором одновременно устойчивое и динамическое. В нем рождается больше детей, человек имеет большие шансы на получение высшего образования, на нахождение высокооплачиваемой работы, на пользование социальными услугами высокого качества. Центр новых идей вновь опубликовал рейтинг белорусских городов.

Центр новых идей опубликовал рейтинг белорусских городов за 2019 год. Рассматривались города с населением свыше 50 тысяч человек. Эксперты оценивали их по пяти параметрам: демографическая устойчивость, состояние экономики, качество жизни, прозрачность управления, туристическая привлекательность. Первое место по многим показателям с 82,2 баллами из 100 занял Минск. После идут Гродно, Брест, Солигорск, Витебск, Гомель, Новополоцк, Могилев. На 9 строчке наш Мозырь с 48,5 баллов. Следом Жлобин. Гомельскую область представила Речица с 21 позицией и на последней, 23 строчке Светлогорск. Кстати, по прозрачности управления наш город в пятерке лидеров.