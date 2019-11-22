Как греться, чтоб не загореться

В разгар отопительного сезона количество происшествий из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления традиционно растет. Неправильное использование печи может привести не только к пожару, но иногда и к гибели. Чтобы похожие ситуации обошли ваш дом стороной, спасатели предлагают запомнить ряд несложных правил:

— в сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала;

— в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины;

— в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи один раз в 2 месяца;

— печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку;

— чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Его можно выполнить из негорючего кирпича;

— ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

— не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару;

— держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы;

— золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений;

— не оставляйте без присмотра топящуюся печь, и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.

Мозырское районное подразделение МЧС