IT компании «Андерсен» и Мозырский педагогический университет – взаимовыгодное сотрудничество

В Мозырский педагогический университет приехал основать международной IT компании «Андерсен» Александр Хомич. Цель – встретиться со студентами, чтобы мотивировать их на работу в этой сфере и в этой компании.

IT сфера – молодая, перспективная, с хорошими зарплатами. В Мозырском педагогическом университете готовят таких будущих специалистов, в том числе и по специальности «компьютерная физика». Визит основателя международной IT компании «Андерсен» Александра Хомича не случаен. Здесь есть заинтересованность с обеих сторон. Для ВУЗа – это перспективный партнер, для компании – это поиск будущих сотрудников. Взаимодействие началось не так давно, но уже есть результат. Студенты прошли бесплатные курсы по программированию и по тестированию программного обеспечения. Лучшие из лучших были приняты на стажировку в «Андерсен». В ВУЗе уже работает офис компании. IT сфера не имеет границ. Белорусские программисты, не выезжая за пределы страны, выполняют заказы европейских, американских, азиатских компаний. Поэтому хорошее владение международным языком общения, английским, – ключевой момент. Нынешняя встреча – это мотивация, а когда мотивирует харизматичный руководитель, то и эффект соответствующий.

Согласно рейтингу интернет-портала «Ежедневник» Александр Хомич занимает 177 место в ТОПе 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Частное унитарное предприятие «Андерсен» – резидент Парка высоких технологий. Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения. С момента своего основания в 2016 году она неизменно растет и развивается, предоставляя клиентам актуальные решения в таких сферах, как здравоохранение, банковское дело, мультимедиа. Для студентов мозырского ВУЗа стажировка в «Андерсен» – это качественная практика сейчас и возможность получить высокооплачиваемую работу в будущем.

