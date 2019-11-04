Инспекция по делам несовершеннолетних пригласила подростков на профилактическую беседу

Трудным быть нелегко. Ребят подросткового возраста собрали в зале кинотеатра «Мир». Главная цель взрослых – предупредить противоправные действия со стороны детей.

Осенние каникулы для мозырских детей и подростков начались со слов предупреждения. Инспекция по делам несовершеннолетних Мозырского РОВД инициировала мероприятие, участие в котором приняли все субъекты профилактики: милиционеры, среди которых сотрудники наркоконтроля, врачи-наркологи, педагоги, общественные организации. В кинотеатре «Мир» ребятам не только рассказали о возможных последствиях правонарушений, но и привели реальные примеры и показали, к чему могут привести неправильные действия.

Акцент сделали на преступлениях, связанных с наркотиками. Все об ответственности за употребление, хранение и распространение. Свое видение ситуации рассказал и активист республиканского общественного объединения «Матери против наркотиков».

Каникулы – самое долгожданное время для детей и самое тревожное для взрослых. Ведь количество правонарушений с участием несовершеннолетних традиционно растет именно в каникулярное время. Главная цель профилактического мероприятия – не допустить, чтобы подростковая импульсивность и противоречивость переросла в серьезное нарушение закона.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ