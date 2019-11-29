Инновации в образовании. Мозырь принимал участников республиканского педагогического семинара

Мозырь принимал участников республиканского педагогического семинара. Его тема «Взаимодействие субъектов образования как условие развития инновационного образовательного пространства региона». Опыт мозырских педагогов в реализации новейших методик оказался интересен коллегам со всей республики.

Республиканский педагогический семинар, посвященный инновациям в образовании, принимала в своих стенах 11 средняя школа. Правда, приехали участники уже заряженные идеями. Это второй день семинара. Первый проходил на базе Гомельского областного института развития образования. Участников поприветствовала Любовь Клепчукова, начальник отдела образования района.

Тема масштабного форума – «Взаимодействие учреждений образования как условие развития инновационного образовательного пространства региона». Инновация – понятие широкое. В плане образования – это использование новых технологических и методологических исследований и своевременная замена устаревших стандартов. Среди участников педагоги самого разного уровня: Академии последипломного образования и институтов развития, заведующие учебно-методических кабинетов, учителя, имеющие опыт реализации инновационных проектов. Главная цель – совершенствование профессиональной компетентности. Прямо в зале, где проходило общение, развернулась масштабная выставка. Мозырщина показала себя как район, буквально генерирующий инновационные идеи. Темы проектов самые разные. Как и возраст детей, в среде которых эти проекты реализуются. Гостей познакомили с системой работы Районного ресурсного центра экспериментальной и инновационной деятельности, открытого на базе Криничанской средней школы. Перед участниками выступили самые креативные и творческие педагоги, способные своей энергией зарядить и своих коллег, и воспитанников. Ведь цель обновлений в образовании – воспитание личностей, способных достигать успеха в любой области.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ