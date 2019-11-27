Двое мозырян несколько раз пытались рассчитаться в магазинах чужой утерянной банковской картой. Попались благодаря собственной оплошности

Двое молодых мозырян несколько раз пытались рассчитать в разных магазинах чужой утерянной банковской картой. Их личности установили благодаря камерам видеонаблюдения и собственной оплошности. Возбуждено уголовное дело.

В одном из магазинов «Смак» двое молодых людей на кассе, рассчитываясь за булочку, приметили забытую кем-то банковскую карту и ее незаметно прихватили. Парни восприняли это как подарок судьбы. Решили это дело отметить за чужой счет. Отправились в «Евроопт», взяли бутылку виски, но рассчитаться чужой картой не получилось, на ней было недостаточно средств. Молодые люди не отчаялись, а пошли в магазин неподалеку. В «Родном куте» они вновь попытались рассчитаться этой картой уже за шоколадку, но средств опять же было недостаточно. Тогда они решили купить пиво за свои кровные. Продавец усомнилась в их совершеннолетии, потребовала паспорт. Документ они предъявили, потом устроили скандал и даже требовали жалобную книгу. Каверзность ситуации добавило то, что заведующая магазином «Родны Кут» была владелицей банковской карты, которую они нашли. Женщина, получив СМС оповещения, поняла, что кто-то посторонний пытается воспользоваться ее забывчивостью, карту сразу заблокировала и обратилась в милицию. Установить личности молодых людей помогло видео с камер наблюдения и собственно паспорт одного из них, он козырял документом, доказывая, что ему уже 18. На одни и те же грабли дважды. Не так давно один из этих парней был судим за аналогичное преступление, тогда ему удалось снять в банкомате наличные с чужой украденной карты. Молодого человека нашли и задержали тоже благодаря камерам видеонаблюдения.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ