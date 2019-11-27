Детский «Осенний аккорд-2019» дал старт музыкальному празднику нефтепереработчиков

Юбилейный фестиваль корпоративного творчества Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Осенний аккорд-2015» стартовал! Первыми покорять большую сцену, а также сердца жюри и зрителей вышли самые юные участники – дети заводчан.

Самая непосредственная, нежная и трогательная тональность, традиционно, у детской конкурсной программы фестиваля «Осенний аккорд». В книге одного из самых творческих проектов Мозырского нефтеперерабатывающего завода эта страница появилась несколько лет назад. И с каждым сезоном пополняется новыми яркими именами. Юбилейный «Осенний аккорд» собрал талантливых мальчишек и девчонок в возрасте от семи до четырнадцати лет. Каждый номер от солиста, вокальной группы или танцора – как настоящее произведение музыкального искусства. Позади остались дни напряженных репетиций, подбор костюма и образа в целом. Внимание к каждой детали – отличительная особенность подготовки к конкурсу. Оценивает способности и возможности их реализации весьма строгое жюри. В его состав входят как представители администрации Мозырского нефтеперерабатывающего завода, так и профессиональные педагоги и артисты. А вот сами юные конкурсанты по большей части – артисты не профессиональные. В этой части «Осеннего аккорда» нет победителей, дипломантом станет каждый. Кто-то в очередной раз покорит жюри и зрителей. А кто-то самого себя, выйдя на сцену в первый раз.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ