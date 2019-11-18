Депутатом в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь от Мозырского района избрана Валентина Назаренко

В 8 утра начали в 8 вечера закончили. Сразу же после закрытия участков члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Сегодня по Мозырскому району можно уже подвести итоги избирательной кампании, официально. Хотя о том, что выборы в районе состоялись, можно было предполагать уже вчера, 17 ноября, наблюдая за подсчетом голосов, аккордным этапом выборов, пожалуй, самый ответственным.