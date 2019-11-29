«Черная пятница» в Мозыре. Маркетинговый ход? Или все-таки время больших возможностей?

«Черная пятница». Маркетинговый ход? Или все-таки время больших возможностей? Однозначный ответ на этот вопрос мозырянам дать пока сложно, но причастными к всемирной акции в нашем городе оказались многие: в крупных торговых центрах пестрели вывески с манящим словосочетанием «Black Friday». И, несмотря на полдень рабочего дня, толпились покупатели.

Термин «черная пятница» пришел к нам из США, где массовые распродажи приходятся на четвертую пятницу ноября. Существует две версии, откуда появилось знаменитое название. По одной, из-за огромного количества машин и пробок на дорогах, которые образовывались в день безудержного шоппинга. По другой, прибыль в отчетах магазинов записывалась черными чернилами, а убытки – красными. И, конечно, черный в отчетности преобладал: выручка у западных магазинов была огромной. Как бы там ни было, товары со значительными скидками покупателей привлекают всегда. Повышенным спросом у мозырян в «Черную пятницу» пользуются не только одежда, обувь, косметика и аксессуары. Выгодные предложения появились у спортклубов, развлекательных центров и заведений общепита. Кстати, в этом году «черная пятница» плавно перейдет в «черный уикенд». Праздник больших покупок в Мозыре продлится по 1 декабря.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ