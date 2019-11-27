«Черная пятница» придет29 ноября и в Мозырь. Покупателей магазинов и торговых центров ждут тотальные скидки.

«Черная пятница» — давняя мировая традиция, по которой в супермаркетах и специализированных магазинах дарят покупателям большие скидки. С каждым годом к проекту присоединяется и все большее количество торговых объектов в Мозыре. В пятницу, 29 ноября, нас ждут тотальные скидки. Крупные торговые центры – «Малининский» и «Апельсин», — обещают реальные скидки от 20 до 70 процентов. И, кроме того, увеличат время работы до 9 вечера, чтобы каждый желающий успел воспользоваться выгодными предложениями. Ожидаются скидки и у многих сетевых магазинов города. Лучшие предложения точно не пропустят поклонники интернет-шоппинга. Ощутимее всего в «Черную пятницу» цены упадут на бытовую технику, одежду и косметику.