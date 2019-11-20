Антитабачная акция на улицах города

Антитабачная акция прошла в Мозыре в рамках единого Дня здоровья, посвященного Всемирному дню некурения». Специалисты центра гигиены и эпидемиологии прошли по улицам города и поговорили с мозырянами не только о вреде курения, но и том, как за свою привычку не получить административное взыскание. К антитабачной акции присоединилась и наша съемочная группа.

Курение вредит здоровью – об этом знают даже маленькие дети. А еще эта привычка существенно бьет по кошельку. Особенно, если реализовать своё желание в непредназначенном для этого месте.

Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии снова вышли в рейд, чтобы рассказать людям о том, где курить запрещено. За 10 месяцев 2019 года уже проведено 36 рейдов, выявлено 194 нарушения. К слову, порой легче бросить курить, чем такие места найти. Довольно распространенное нарушение – курение на остановках общественного транспорта. Мозырянин Валентин Николаевич признается, курит с 18 лет, правда с десятилетним перерывом. О том, что совершает административное нарушение даже не подозревал. Правила для курильщиков ужесточились 27 июля этого года со вступлением в силу Декрета №2. С этого времени курение практически везде стало «вне закона».

Нельзя курить на вокзалах, в подъездах домов и на общих балконах. Штраф можно получить за курение на пляже, в собственном автомобиле, если в нем есть дети или просто за курение на улице. На этот раз незнание закона освободило от ответственности. Ведь цель акции – разъяснительная. Людям советовали бросать курить. Тем же, кто не может избавиться от пагубной привычки, остается нервно курить в сторонке, но, примечание, в специально отведенном для курения месте.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ