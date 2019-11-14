Алые паруса мастерской судомоделирования Мозырского центра технического творчества

Судомоделирование. Это один из видов технического спорта. Это увлечение позволяет формировать у ребят любовь к труду, прививает целеустремлённость, внимательность, развивает самостоятельность и творческое конструкторское мышление. Об объединении по интересам Мозырского центра технического творчества «Стендовый моделизм» смотрите далее наш сюжет.

Корабль с алыми парусами, как раз тот, на котором должен был приплыть принц к девочке Ассоль из известной повести Александра Грина. Рядом соседствуют и другие парусники – те, на которых плыли первооткрыватели новых земель, торговые суда, пиратские фрегаты. Все это дело рук мозырских школьников, тех, кто посещает объединение по интересам центра технического творчества. Руководитель кружка – Светлана Слива, причем, руководит уже несколько десятков лет. Всех кораблей, изготовленных под чутким руководством наставницы, и не счесть. Каждый парусник – это кропотливая работа, в которой фантазия и творчество сочетаются с политехническими знаниями. При изготовлении моделей школьники закрепляют информацию, полученную на уроках физики, математики, черчения. О том, что конструирование моделей кораблей – не просто интересное хобби, но и весьма полезное увлечение, говорят многочисленные дипломы и грамоты, полученные на различных конкурсах. Причем, это не только гордость. Ребят, занявших призовые места, рады видеть в числе студентов ведущих технических ВУЗов. Каждый корабль – своего рода произведение искусства, на творение которого уходят месяцы работы, дорогостоящие материалы, а главное, создание шедевра невозможно без желания творить и невероятной усидчивости. Такой подарок действительно оценят. Приковывают внимание и модели кораблей, собранные в бутылках. Это, можно сказать, ювелирная работа. Один просчет и все насмарку. Вот и у Богдана Адамовича первый, так сказать, блин, да и второй, вышли комом. Но молодой человек уже приловчился.

В век гаджетов эти ребята предпочитают не майнкрафт, а моделирование кораблей. Причем, здесь занимаются как парни, так и девушки. Судомоделирование увлекло их еще в младшей школе. Кстати, один из бывших воспитанников Светланы Сливы поступил в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, еще один выпускник кружка после окончания школы распродал модели парусников среди ценителей и приобрел первый в своей жизни мотоцикл.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ