Активные и позитивные мозырские пенсионеры собрались на очередные «Неолимпийские игры». Спортивное соревнование для тех, кому немного за 50, проводится уже в шестой раз. С каждым мероприятием желающих поучаствовать становится все больше.

Самому взрослому участнику 72, самому молодому – под 60. В золотую пору года представители золотого возраста собрались на очередные «Неолимпийские игры», организаторами спортивного мероприятия традиционно выступает Совет ветеранов при активной поддержке предприятий района. Молодость души позволяет сохранять бодрость тела. Правда, до начала состязаний все участники проходят медкомиссию, ключевой момент – чтобы давление было в норме. А настрой у всех позитивно-боевой.

7 команд – представители ветеранских организаций предприятий района. Многоэтапные эстафеты, плюс ко всему индивидуальные дисциплины: шашки, шахматы, дартс, бильярд, пулевая стрельба. В нынешних «Неолимпийский играх» приняли участие более 150 мозырян, которым немного за 50. Такая активность организаторов мероприятия только радует. Выход на пенсию – это не повод грустить об ушедших годах, а время, которое нужно полностью посвятить себе и своему саморазвитию, уверены участники состязания. Активность – это главное лекарство против старости.

По итогам командного зачета победителем стала команда мозырских солевиков, втрое место заняли геологи-бурильщики, тройку лидеров замкнула команда ветеранов НПЗ.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ