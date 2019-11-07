7 ноября – красный день календаря. Праздничный концерт в ГДК

7 ноября является красным днем календаря уже более века. «Власть –

народу, землю – крестьянам, фабрики – рабочим!» Этот лозунг еще долго писали на транспарантах. День октябрьской революции был главным государственным праздником в СССР. Трактовка событий сегодня приобрела несколько иной оттенок. Но по-прежнему 7 ноября остается праздничным днем. Торжества в городском ДК – еще одно тому подтверждение. В зале – молодежь, представители трудовых коллективов, общественных объединений и организаций. С праздником жителей района поздравила председатель Мозырского районного исполнительного комитета Елена Павлечко.

Почетные грамоты от Мозырского райисполкома вручили ветеранам труда. Представительная делегация отправилась с корзиной цветов к памятнику Ленина. Торжественное собрание плавно перетекло в праздничный концерт. Участие в нем приняли таланты разных возрастов. Также в качестве гостей вокалисты ВИА «Песняры». Его золотой состав – Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вадим Косенко.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ