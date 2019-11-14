Акции по профилактике болезней системы кровообращения стартовали в Мозыре. При инициативе Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии все желающие смогут бесплатно измерить свое артериальное давление и получить консультацию фельдшера или врача-терапевта. Сегодня такой возможностью воспользовались студенты Мозырского педагогического.

Береги честь и здоровье смолоду. В Мозырском педагогическом и к чести, и к здоровью своих студентов относятся с повышенным вниманием. Пару лет назад на базе ВУЗа начал реализовываться республиканский проект «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра». Основной партнер университета – зональный Центр гигиены и эпидемиологии.

В рамках нынешней акции студентов и преподавателей призывали узнать свое давление. Это и есть первостепенная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. К слову, по результатам мероприятия у студентов с давление оказалось все нормально, а вот некоторым сотрудникам ВУЗа понадобилась медконсультация и лекарства. В целом, к регулярным визитам врачей в университете уже привыкли, это дело нужное и важное. На память об измерении своего давления многие студенты делали фото, для инстаграма. Это тоже часть акции. Фото с фештегом #узнайсвоедавление будут участвовать в конкурсе. Победитель получит набор канцелярских принадлежностей.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ