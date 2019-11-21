21 ноября – Всемирный день отказа от курения и профилактики онкозаболеваний

О доказательствах влияния вредной привычки на здоровье человека, наш сюжет.

До 60-ти процентов онкологических заболеваний обусловлены вредными привычками. Такую статистику сегодня приводят медики. И каждый год в третий четверг ноября во всем мире проводят глобальную акцию – День отказа от курения. Главная цель – привлечь внимание общества к проблеме табачной зависимости. Врачи предлагают курильщикам хотя бы на один день отказаться от сигареты. Стаж работы главного онколога Мозыря Александра Вашкевича – больше 20-ти лет. Большой опыт позволяет Александру Ивановичу уверенно делать выводы и приводить статистические данные. По его словам, рак легких – то заболевание, которое напрямую связано с курением. И излечиться от которого, к сожалению, очень сложно. Все чаще страшный диагноз ставят женщинам.

Осознанное потребление – хороший тренд дня сегодняшнего. Мы внимательно выбираем, что есть, одежду из каких материалов носить, и даже где работать, и с кем общаться. Ведь именно здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек – наиболее эффективный способ предотвращения онкологических заболеваний.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ