21 ноября – день Святого Михаила, покровителя Мозыря

Ангел-хранитель Мозыря, да и всего Мозырского Полесья – Святой Михаил. Сегодня, 21 ноября, его праздник – Собор Архистратига Михаила. Кафедральный собор, главный храм Туровской епархии, главный храм Мозыря, посвящен в честь Архангела Михаила. Святой Михаил один из самых почитаемых святых. Начиная с 17 века, а может быть и раньше, основное количество храмов посвящалось в честь Святого Архангела Михаила. Сотни человек пришли сегодня в храмы. К иконам, помолиться, попросить, сказать спасибо. Литургия была особо торжественная. Михаил с древнееврейского переводится «Кто как Бог» или «Никто не равен Богу». На иконах образ Святого Михаила изображается с мечом, ведь он победил дьявола и сбросил его с неба. На Полесье Святого Михаила по доброму называют «Михайлой». Полешуки заметили, что Михайло приезжает на белых лошадях. Ведь к этому времени обычно выпадает снег. Синоптики его обещают в ближайшие дни.