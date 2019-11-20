«20 лет. Полёт норм!». Подарок мозырянам от группы J:MOPC

Концерт популярной белорусской группы J:MOPC стал подарком мозырским меломанам. Его коллектив решил преподнести поклонникам и просто любителям хорошей музыки в честь юбилейной даты. J:MOPC в этом году отмечают своё 20-летие. На сцене ДК Мозырского НПЗ музыканты представили юбилейную программу «20 лет. Полёт норм!». Демократичная цена билетов, а их можно было приобрести за 15 — 25 рублей, и группа, завоевавшая признание. В итоге неизбалованный мозырский зритель встретил группу практически полным залом и теплыми аплодисментами. Юбилейная программа – это практически сборник хитов. За 20 лет у «J:МОРСа» накопилось немало хороших композиций. Со сцены звучали лучшие песни разных лет. А также совершенно новые музыкальные произведения. «Вместе навсегда», «Не умирай», «Принцесса»… Многие песни зрительный зал подхватывал и подпевал. В рамках юбилейного тура J:МОРС уже посетил Минск, Жодино, Солигорск, Могилев, Витебск и Новополоцк. Впереди встречи с поклонниками Гомеля, Гродно и Речицы.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ