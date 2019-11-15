15 ноября – срок уплаты имущественных налогов

Уплата земельного налога и налога на недвижимость производится гражданами на основании направленных налоговыми органами извещений, которые направляются в электронном виде в «Личный кабинет плательщика» либо почтовым отправлением по адресу проживания. Физические лица, имеющие во владении или пользовании объекты недвижимости и земельные участки, не получившие извещение, могут обратиться за его получением в налоговую инспекцию по месту нахождения имущества. Сумму платежей, подлежащих к уплате можно увидеть и в платежной системе ЕРИП. Для просмотра предъявленной суммы плательщик вводит свой учетный номер (УНП). Уплатить налоги можно через платежную систему ЕРИП, банк, почту, сельские (поселковые) Советы, а также воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг».

Добровольная уплата налогов поможет избежать применения административной ответственности и пени.

Справки по телефонам: 21-02-94; 21-02-96; 21-02-97.