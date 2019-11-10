День ветеранов органов внутренних дел отметят в Беларуси 10 ноября. Тех, кто долгие годы стоял на страже безопасности и порядка мозырян, сегодня чествовали в РОВД.

10 ноября – День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Торжества по случаю праздника проходят по всей стране. Не исключение — и Мозырский РОВД. Утреннюю планерку сегодня заменило праздничное собрание. В актовом зале собрались как действующие сотрудники, так и те, кто долгие годы стоял на страже безопасности и покоя мозырян. И сейчас с гордостью, теплотой и трепетом вспоминает годы работы в милиции.

Многие из присутствующих в зале присягу принимали еще во времена Советского Союза. Именно тогда день милиции праздновался 10 ноября. Позже дата сменилась на 4 марта, но традиция собираться и поздравлять друг друга осталась. Ветеранам Мозырского РОВД вручили заслуженные и памятные дипломы, медали и другие награды. Как и много лет назад офицеры четко выговаривали «Служу Республике Беларусь!». И желали коллегам всех возрастов одного – подольше оставаться в строю и с честью нести службу.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ