Житель Наровли хранил дома более 3 кг марихуаны. Наркоторговца задержали сотрудники наркоконтроля мозырского РОВД.

У сотрудников мозырского наркоконтроля появилась оперативная информация о том, что безработный 30-летний житель Наровли может быть причастен к незаконному обороту марихуанны. Оказалось, он не только хранил, сушил и фасовал марихуану, но и активно употреблял. В начале сентября во время проведения оперативно-розыскных мероприятий наровлянца задержали. В ходе личного досмотра в его вещах обнаружили три бумажных свертка с веществом зеленого цвета общей массой почти 4 г. В ходе обыска по месту жительства найдено более 3 кг. высушенной травы, в том числе, готовой к употреблению и частично расфасованной. По заключению экспертизы все изъятое – это марихуаной. По предварительной информации владелец наркотиков собирал дикорастущую коноплю в Наровлянском районе, привозил домой, высушивал и готовил для дальнейшей продажи наркопотребителям из Мозыря и Наровли. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.