Житель Калинковичского района подозревается в стрельбе по дверям частного дома

30 сентября в оперативно-дежурную-службу Калинковичского РОВД поступило сообщение от жителя одной из деревень. Мужчина рассказал, что повреждены двери его дома, а во одной из них застрял предмет, похожий на пулю. Сыщики оперативно нашли возможного стрелка. Им оказался односельчанин, 1968 года рождения, который поначалу отрицал свою причастность, но после сознался: да, стрелял, а оружие утопил. Сотрудники милиции проверили дно водоема, благо, он оказался неглубоким, и нашли 10 патронов, 17 пуль, 9 гильз, ствол оружия с ударно спусковым механизмом. Весь найденный арсенал оправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство». Санкции предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.