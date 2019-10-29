Завершается уборка кукурузы в «Заре»

Аграрии мозырской «Зари» завершают уборку кукурузы. Совместными усилиями специалистов сельскохозяйственного комплекса урожай-2019 удалось собрать вовремя и качественно. В закрома отправились без малого 32 тысячи тонн «золота» наших полей.

Механизатор Александр Астапенко – один из самых молодых лидеров нынешней уборочной кампании. За сезон-2019 он намолотил порядка 6ти тысяч 200-т тонн зерна – колосовых, рапса и кукурузы. Причем последней культуры – больше всего. Ведь ее не зря называют «царицей полей», а Мозырский край – «самым кукурузным» в республике. Впрочем, ЧТО убирать, для Александра не главное. И даже уровень зарплаты он называет не самым важным. Для этого труженика полей непосредственное участие в уборочной – исполнившаяся детская мечта.

Лидеры уборочной в «Заре» победителями становятся на разных уровнях – от местного до республиканского. В активе каждого работящего механизатора за сезон набирается по несколько тысяч тонн зерна.

Собрать урожай вовремя, а главное – без потерь, удалось, благодаря усилиям всех специалистов «Зари». Поддерживала рабочий настрой и погода. Ранняя весна, горячее лето и аномально теплый октябрь позволили трудиться, что говорится, на результат. Кукурузе в сезоне хватило и солнца, и дождей. И, в среднем, за день амбары пополнялись примерно тысячей тонн зерна.

Как на любом передовом предприятии, в «Заре» пристально следят за технологиями. Это позволяет тратить меньше энергоресурсов и минимизирует потери. Например, большое значение при уборке кукурузы придается уровню влажности зерна в початке. Раньше его измеряли, в прямом смысле, «на зуб». Сегодня в ход идет специальный аппарат, который прямо в поле показывает, стоит ли запускать комбайны. Вот на этом участке – даже нужно!

Хозяйский подход к каждому из этапов позволил аграриям «Зари» собрать, в общей сложности, 47 тысяч тонн зерна, что на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. При этом, только кукурузы почти 32 тысячи тонн. Достаточно заготовлено и кормов. А это – гарантия стабильного развития отрасли животноводства.