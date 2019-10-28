Задержан наркоторговец

В Мозыре задержан бизнесмен. Правда, 36-летний местный житель сферу своей коммерческой деятельности выбрал незаконную, ту, за которую можно получить до 15 лет лишение свободы. Именно такое наказание предусмотрено уголовным кодексом за незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, хранение наркотических средств, причем, в особо крупном размере. Мужчина был задержан непосредственно при продаже дозы амфетамина. Реализованные 0, 14 грамма наркотика – это лишь вершина айсберга. Результаты обыска впечатлили даже бывалых оперативников – несколько сотен граммов вещества, похожего на амфетамин, весы, фасовочные пакеты. А еще пневматический пистолет, револьвер, патроны и боеприпасы. Все это изъято и отравлено на экспертизу.

Мозырянин последние годы нигде официально не работал, но неплохо зарабатывал. По месту его жительства обнаружено более 70 тысяч белорусских рублей наличными. Также в собственности мужчины 4 далеко не бюджетных автомобиля.