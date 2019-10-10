«Все для дома, дачи и семьи». Выставка-ярмарка начала свою работу на площади Горького

«Все для дома, дачи и семьи». Название выставки отражает всю суть экспозиции. Здесь можно купить все и сразу. Первый стенд, который бросается в глаза при входе в Городской дворец культуры, заинтересует представителей прекрасной половины человечества. Шубы из лисы, каракуля, нутрии, стриженной под норку, с различными декоративными отделками и элементами. Это представители украинской фабрики «Мисс Лора». Качество и эксклюзив здесь гарантируют.

Рядом с шубами можно выбрать и головной убор. Шапки, береты, меховые, трикотажные, классические и спортивные. На любой вкус и к любому образу. Осенняя тематика проходит через всю выставку: теплая одежда, разнообразные полезные вкусности, которые избавят от хандры в холодный вечер и собственно большой ассортимент чая – главного осеннего напитка. Также самое время укреплять иммунитет, лучше всего делать это натуральными травами и сборами. К слову, на нынешней выставке немало представителей российских производителей. Большой популярностью пользуется смоленский трикотаж, качественный и недорогой. Выставка «Все для дома, дачи и семьи» расположилась не только в городском Дворце культуры, но и возле него. Здесь представлена продукция, которая будет интересна увлеченным дачникам и огородникам. Питомник растительных культур семьи Пухальских предлагает одного только винограда 136 сортов. А еще малина, голубика. Обещают богатый урожай без особых усилий.

А гончар из Столинского района Михаил Дорожко привез в Мозырь не только свои изделия, но и продукцию своих коллег. Изделия, выполненные в национальной белорусской традиции, обязательно найдут свое место в современном быту. Организаторы выставки «Все для дома, дачи и семьи» приглашают мозырян за нужными и полезными покупками. Экспозиция продлится по 13 октября включительно. Время работы с 10 до 19 часов, в последний день, в воскресенье, выставка будет работать до 3 дня.

Виктория Синицкая, Виктория Пересыпкин. ТКМ