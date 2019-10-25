25 октября пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Водитель и пешеход, уважайте пешеходный переход!»

В Гомельской области наезд на пешехода остается самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий. 19 октября в Мозыре 7-летний ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин и оказался под колесами автомобиля «Опель». Взаимоотношения между водителями и пешеходами были и остаются напряженными. Так, за 9 месяцев текущего года на территории Гомельской области произошло 118 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 20 человек погибли и 103 получили травмы различной степени тяжести. По вине самих пешеходов произошло 31 ДТП, в которых 8 пешеходов погибли и 23 были травмированы. Среди пешеходов наиболее частые нарушения ПДД – это пересечение проезжей части на запрещающий сигнал светофора или в неустановленном месте, нетрезвое состояние, неожиданный выход на дорогу из-за препятствия, также в темное время суток не использование фликеров. Водители в свою очередь грешат тем, что не предоставляют преимущество пешеходам в местах, где обязаны это делать. Госавтоинспекторы напоминают, лучшая профилактика дорожно-транспортных происшествий — это взаимопонимание и взаимоуважение между водителями и пешеходами!