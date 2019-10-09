Власти ввели новшества для не занятого в экономике населения

Белорусы, которые попали в тунеядскую базу, будут оплачивать газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам, но не с 1 октября этого года, как планировались ранее, а чуть позже, с 1 мая 2020 года.

Белорусы, которые попали в базу незанятых в экономике, будут оплачивать газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам не с 1 октября этого года, как планировались ранее, а с 1 мая 2020 года. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 7 октября. Решение принято для недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам. В правительстве отмечают, что информацию для базы не занятых в экономике собирают почти из 50 источников. И в этой связи необходимо обеспечить проведение дополнительных мероприятий по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах. Белорусы, которых власти отнесли к не занятым в экономике, должны были уже с октября платить за газоснабжение и теплоснабжение по экономически обоснованным тарифам. Власти ранее прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры. Сейчас цифры уточняются. Напомним, с января этого года незанятые в экономике белорусы уже оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение.