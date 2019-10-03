Виват, учитель! Мозырские педагоги принимали поздравления

Тысячи педагогов по всей стране в воскресенье отметят свой профессиональный праздник. День учителя в Беларуси традиционно празднуют в первое воскресенье октября. Мозырский педагоги принимали поздравления одними из первых. В заде Дворца культуры нефтепереработчиков прошло торжественное мероприятие.

День учителя – это праздник с историей, праздник с традициями, праздник, который отмечают из года в год уже более полувека. Едва отшумели первые звонки, схлынул поток документации и учеба вошла в привычную колею, как педагоги снова получают поздравления. Праздник собрал во Дворце культуры нефтеперерабатывающего лучших представителей профессии. Самые теплые слова поздравлений и благодарности звучали от имени районного исполнительного комитета и Совета депутатов. Слова признательности за работу своим коллегам высказала и начальник отдела образования района Любовь Клепчукова. Учитель – профессия особая. Среди мозырских педагогов немало тех, кто не превратил работу в рутинное ремесло, а ежедневно старается сделать максимум для своих учеников и воспитанников. Многие их этих людей выходили на сцену. Творческие, сильные, активные. В этой профессии редко задерживаются случайные люди. В этом зале случайных точно не было. Педагогам вручили грамоты, благодарности и цветы. Их поздравляли творческие коллективы и юные звезды. А уже в воскресенье, непосредственно в День учителя, их телефоны будут полны сообщений с приятными поздравлениями и искренними пожеланиями добра.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, Вячеслав Приписнов. ТКМ