В субботу в Мозыре произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок

Днем 19 октября на бульваре Юности 7-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных возле магазина машин. В это время по дороге на автомобиле «Опель» ехал житель Минска, 1997 года рождения, который не сумел вовремя среагировать, в результате чего машина сбила ребенка. Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. На данный момент правоохранители выясняют детали дорожного инцидента.