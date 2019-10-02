В результате ДТП 30 сентября в Калинковичах погибла женщина-пешеход

В Калинковичах под колесами такси погибла 66-летняя женщина. Трагедия произошла 30 сентября в 19.45 на улице Октябрьской в районе железнодорожного вокзала. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент и в том же месте во встречном направлении разъезжались автомобили. Пропустив первый автомобиль, женщина стала переходить дорогу дальше и тут же оказалась под колесами такси. От полученных травм пенсионерка умерла на месте