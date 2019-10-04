В рамках пресс-тура Мозырщину посетили российские журналисты

Гомельская область принимает более 20 журналистов и блогеров из России. Задача пресс-тура – знакомлено с тем, как регион развивается с учетом последствий от аварии на Чернобыльской АЭС. Экскурсионный маршрут для представителей СМИ страны-соседки проходил через Мозырский район. Подробности визита смотрите далее.

33 года прошло с аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа разделила жизнь на до и после. Наиболее пострадала Гомельская область. Как развивается регион с учетом соседства с далеко не мирным атомом, увидели российские журналисты и блогеры в рамках четырехдневного пресс-тура. Мозырщина тоже в программе визита. Закономерно, что гости из страны соседки заинтересовались совхозом-комбинатом «Заря». Сельскохозяйственная деятельность на пострадавших после Чернобыля территориях – это отдельный наукоемкий вопрос. Растениеводство, животноводство, переработка и реализация продукции. Полный производственный цикл. Мозырское предприятие работает в непростых условиях и не только в связи в аварией на атомной электростанции, но и с учетом постоянного изменения климата. С каждым годом осадков меньше, температура выше, соответственно, почва становится все суше. Анализ ситуации, грамотный подход, четкое бизнес-планирование. Как результат – мозырские аграрии в числе лучших, причем, не только в области, но и в республике. Российские журналисты не только внимательно слушали важную статистику, но и делали многочисленные фото на фоне кукурузных гор, селфились с телятами и с аппетитом дегустировали заревскую продукцию, натуральную и качественную. У представителей российских СМИ Беларусь вызывает особый интерес. Ведь репортажи из страны- соседки всегда вызывают отклик у аудитории. Российские журналисты и блогеры побывали также в средней школе № 16. Это самое молодое и показательное учреждение образования района, соответствующее всем современным требованиях, начиная от безбарьерной среды и заканчивая техническим оснащением. Камеры видеонаблюдения, компьютерная техника, просторные уютные классы и увлеченные своей работой педагоги. Здесь гости из России познакомились и с национальным колоритом, отведав исконно белорусских блюд. Мозырская программа пресс-тура была действительно насыщенной. Завершилась она в уникальном музее под открытом небом «Мозырский замок». Представителей СМИ встречали князь с княгиней и ансамбль старинной музыки «Альбарутэния». Много песен, танцев и позитивных эмоций. Белорусское гостеприимство во всей своей широте. Увиденное и слышанное после трансформируется в десятки газетных статей с яркими фото, посты в интернете, информационные заметки.

Несмотря на насыщенную развлекательную программу, основная тема пресс-тура – это Чернобыль. Как живут люди на пострадавших территориях, учатся, работают, возделывают земли. Белорусы этому научились. Российские журналисты в рамках визита в Гомельскую область много чего посмотрели, в том числе и побывали в Полесском радиационно-экологическом заповеднике.

Организаторы четырехдневного пресс-тура российских журналистов в Гомельскую область выступают –Постоянный Комитет Союзного государства, Гомельский областной исполнительный комитет и Национальный пресс-центр Республики Беларусь. В Гомельской области реализуется уже пятая по счету союзная программа по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Увидеть, что сделано и рассказать об этом—задачи представителей средств массовой информации.

Пресс-туры российских журналистов в Беларусь традиционны. Союзному государству – единое информационное пространство. После Мозыря представители СМИ направились в Туров. Но перед отъездом заехали в фирменный магазин совхоза-комбината «Зари», чтобы увезти с собой не только яркие впечатления.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ