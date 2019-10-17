Комфортные условия для работы врачей и оздоровления пациентов… В отделении дневного пребывания и медицинской реабилитации Мозырской городской поликлиники №2 завершился текущий ремонт. Оценить новые условия отправилась наша съемочная группа.

Не новоселье, но почти… В отделении дневного пребывания и медицинской реабилитации Мозырской городской поликлиники №2 завершился текущий ремонт. Сегодня здесь чисто и светло. За три месяца строителям удалось полностью поменять облик помещений 1 этажа. На текущий ремонт было потрачено 83113 рублей. Отремонтированы палаты, кабинеты лечебной физкультуры, рефлексотерапии. Отдельно выделена палата для ветеранов ВО. Частично удалось решить проблему создания безбарьерных условий для пациентов с ограниченными возможностями. Ремонты в учреждения здравоохранения района – процесс практически непрерывный. В этом году заменены оконные блоки в горбольнице, онкологическом и психоневрологическом диспансерах, станции скорой медицинской помощи, центральной городской поликлинике. В больнице начаты работы по замене теплоузлов, разработана проектно-сметная документация для замены двух лифтов. Ремонт предстоит сделать в одном из отделений психоневрологического диспансера. В городской детской больнице проводятся ремонтные работы по замене теплотрассы. Для сотрудников отделения дневного пребывания и реабилитации поликлиники №2 и, конечно, для пациентов, все неудобства, связанные с ремонтом уже позади.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ