В самом разгаре перепись населения. Напомним, переписаться можно было онлайн, вызвав в коллектив представителя, переписаться самостоятельно, посетив переписной участок. Параллельно идет поквартирный обход. В Мозырском районе работает 143 переписчика.

Перепись населения вышла на новый этап. С 21 октября переписчики отправились по домам респондентов. Большая часть волонтеров – студенты Мозырского педагогического университета, которые решили не оставаться в стороне от важного социального события в жизни страны.

За каждым переписчиком закреплен определенный участок. У Вадима Приходько в адресном списке есть и частные домовладения, и многоквартирные дома. Достучаться до некоторых бывает сложно: хозяева или отсутствуют, или просто не открывают двери. По таким адресам переписчики придут трижды.

Если вы не заполнили анкету онлайн, будьте готовы открыть дверь парню или девушке, вооруженным специальным планшетом и сумкой с логотипом. Не забудьте спросить удостоверение и паспорт. Переписчик попросит вас ответить на 49 вопросов. Варианты ответов выбираются из предложенных. В целом, процедура переписи займет минут 10-15. Еще один вариант принять участие в масштабной кампании – прийти на стационарный участок. Их на Мозырщине 8: 6 в городе, и 2 на районе. Список адресов можно найти на официальном сайте райисполкома. Собирать информацию переписчики будут до 30-го октября этого года. А вот итоги переписи населения станут известны лишь к следующему сентябрю.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ