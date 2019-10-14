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Рубрика: Новости

В Мозыре в результате наезда пострадал пешеход, который переходил дорогу вне пешеходного перехода

14 октября 2019, 20:12

13 октября примерно в 9 вечера 26-летний водитель, житель Речицкого района, управляя автомобилем «Ауди», двигаясь по бульвару Юности, совершил наезд на 43-летнего пешехода, который в нетрезвом состоянии пересекал проезжую часть дороги в непосредственной близости от пешеходного перехода. Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован.

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